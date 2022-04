Briefkasten weg, Filiale dicht: Seniorin aus Tangerhütte ärgert sich über das Verschwinden der Post

Die einzige Postfiliale in der Innenstadt von Tangerhütte hat früher als erwartet ihre Türen geschlossen. Auch der zentrale Briefkasten neben dem Bahnhof wurde abgebaut. Bisher ist unklar, ob und wo es Ersatz geben soll. Das sorgt für Unruhe in Tangerhütte.

Tangerhütte - Wilfriede Zabel aus Tangerhütte ärgerte sich mächtig, als sie in der Vorweihnachtszeit ihren gewohnten Post-Briefkasten neben dem Tangerhütter Bahnhof nicht mehr fand. Auch die bisherige und einzige Postfiliale in Tangerhüttes Innenstadt, die nach Auskunft der Deutschen Post erst zum 29. Dezember schließen sollte, stellte ihren Dienst schon am 24. Dezember ein, berichtet sie.