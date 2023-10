Stendal - Autofahrer, die auf der Stendaler Südumgehung unterwegs sind, müssen sich ab Montag, 16. Oktober, auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Die Brücke der B188, die über die L32 (Heerener Straße) führt, wird saniert, teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mit.

In den kommenden zwei Wochen wird die Brücke instandgesetzt. Fahrbahnschäden werden repariert. Die Kosten liegen bei rund 120.000 Euro. Der Verkehr wird per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt.

„Allerdings werden Autofahrer, die von der L32 auf die B188 gelangen wollen, zunächst zum Knoten B188/B189 geführt und können von dort weiter Richtung Osterburg“, heißt es. Am 27. Oktober soll alles fertig sein.