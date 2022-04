Brückenasphalt über den Tanger in Tangermünde hat nach Sanierung tiefe Risse

Tangermünde - Im Sommer 2015, zwei Jahre nach dem Hochwasser in der Elbe im Sommer 2013, begannen die Bauarbeiten an zwei Tangermünder Brücken – an der am Tangerparkplatz und der am Klärwerk. Mehr als zwei Jahre dauerten die Arbeiten. Kurz nach Fertigstellung wurden Mängel an der Nachtweidenbrücke erkannt. Die Brücke, die unmittelbar am Klärwerk über das Flüsschen führt, weist Setzungsrisse auf.