Wer in Stendal geschlossen hat und welche Brückentage als nächstes anstehen.

Stendal l Die ersten Sonnenstrahlen des Tages verursachen unsägliche Kopfschmerzen. Der Mund ist staubtrocken und der Magen weiß nicht so recht, ob er schon für eine Mahlzeit bereit ist. Es ist der Tag nach Vatertag – der Katertag.

Wer sich am Brückentag vor die Tür traut, sollte nur eines nicht tun. Und zwar die Stadtverwaltung zu besuchen. Die Hansestadt Stendal gönnt sich nämlich ein verlängertes Wochenende. „Die Wohngeldstelle, das Einwohnermeldeamt und das städtische Bauamt in der Moltkestraße (inklusive Planungs- und Bauaufsichts- amt) werden an diesem Tag keine Sprechzeiten anbieten“, sagt Stadtsprecher Armin Fischbach. Auch telefonisch seien diese Ämter für Beratung oder Terminvergabe nicht erreichbar. Die Ämter seien „reduziert“ besetzt, sagt er.

„Das gilt für uns nicht“, sagt eine Service-Mitarbeiterin der Arbeitsagentur in Stendal auf telefonische Nachfrage. Die Agentur ist coronabedingt geschlossen. Allerdings stehen Mitarbeiter während der Öffnungszeiten für Beratungen am Telefon zur Verfügung.

Noch weniger Brückentage im Jahre 2021

Brückentage sind rar gesät im Jahr 2020. Das wird spätestens bei der Urlaubsplanung aufgefallen sein. Nach Himmelfahrt gibt es in diesem Jahr keine Feiertage mehr, die mit wenigen Urlaubstagen ein verlängertes Wochenende ermöglichen. Der 31. Oktober fällt beispielsweise auf einen Sonnabend. Der erste Weihnachtsfeiertag und Neujahr, wenn man den Tag mitzählen möchte, sind beide ein Freitag.

Auf das Jahr 2021 sollte in der Hinsicht lieber nicht geschaut werden. Der 1. Mai, 31. Oktober sowie 25. und 26. Dezember fallen alle auf ein Wochenende. Lediglich der 6. Januar, „Heilige Drei Könige“, fällt auf einen Mittwoch und kann somit voll und ganz für ein verlängertes Wochenende genutzt werden.

Den Brückentag nutzen die Stendaler ganz unterschiedlich. Selbstverständlich geht der Großteil auch heute arbeiten. Schließlich ist heute ein Werktag.

Gartenzaun am Brückentag bauen

Doch wer sich frei genommen hat, verbringt vielleicht etwas Zeit im Garten, so wie Silvio Böhme. „Ich arbeite Zuhause. Ich baue einen Gartenzaun und mache mir einen Kopf wie es Montag auf Arbeit weiter geht“, sagt der 54-Jährige.

„Das entscheiden wir immer spontan“, sagt Florian Munzig. Der 21-Jährige ist gestern schon um 10 Uhr mit seinen Freunden auf dem Fahrrad losgezogen. Seine Handlungsfähigkeit heute wird davon abhängen, wie früh der Tag gestern endete.

„Vielleicht werde ich noch was für die Schule machen“, sagt Marie Krebs und überlegt noch. Erst am 2. Juni darf die Berufsschülerin zurück ins Klassenzimmer. Bis dahin gilt es, alle Aufgaben daheim zu machen.

Nelly Seise hat einen ganz einfachen Plan für ihren Brückentag. „Ich werde nach Hause fahren und schlafen.“ Sie hat gestern ihre Familie in Schartau bei Burg besucht und wird heute in Stendal wohl wenig an ausschweifende Aktivitäten denken.

Bereitschaftspraxis in der Bahnhofsstraße

Wer nicht ausschläft, für den geht der Alltag weiter. Service-Mitarbeiterinnen bei Post- und Commerzbank haben bestätigt, dass sie heute geöffnet haben. Einem Bankgespräch steht nichts im Wege.

Dieser Weg lässt sich auch heute mit dem Bus zurücklegen. „Es gilt der normale Ferienfahrplahn“, sagt Klaus-Dieter Schröter, Betriebsleiter von „stendalbus“. Lediglich das Mobilitätszentrum im Bahnhof hat heute geschlossen.

Wer heute zum Arzt muss und gegebenenfalls vor geschlossenen Türen steht, kann sich an den Bereitschaftsdienst wenden. Die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung befindet sich in der Bahnhofstraße 24-26 im Johanniterkrankenhaus und hat von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Die bundesweite Notrufnummer für den Bereitschaftsdienst ist die 116 117. Doch hoffentlich muss es nicht so weit kommen und jeder darf seinen Brückentag genießen.