Bei der Zeugnisübergabe der Privatgymnasien in Stendal und Tangermünde ist dieses Jahr Schriftsteller Michael Nast zu Gast.

Stendal/Tangermünde l Autor und Kolumnist Michael Nast wird die Festrede der Abschlussschüler der Privatgymnasien in Stendal und Tangermünde halten. Das gab der 46-Jährige auf seiner Facebook-Seite bekannt. Anlass ist die Zeugnisübergabe am 10. Juli in der Katharinenkirche in Stendal. Michael Nast spricht von einer großen Ehre.



„Solche Anfragen gehören zu den wertvollsten Momenten eines Schriftstellerlebens“, so der Autor zur Anfrage von Peter Scholz. Den Brief hat Michael Nast auf Facebook veröffentlich. Persönlichkeiten des öffentlichen LebensDer Schulleiter der Privatgymnasien schreibt, dass es eine Tradition worden ist, dass Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sich mit ihren Worten und Gedanken an die Absolventen wenden. So sprachen schon der US-Botschafter John Kornblum, Moderatorin Hera lind und Journalist Hajo Schumacher zu den Abiturienten der vergangenen Jahre.



Michael Nast sagt zu

„Ich fühle mich geadelt“, schreibt Michael Nast in seinem Facebook-Beitrag. „Ich habe zugesagt. Im Leben geht es schließlich um neue Herausforderungen.“ Und sollte es ein Video von der Festrede geben, wolle er es ebenfalls auf Facebook teilen.



Michael Nast gründete Wikipedia zufolge nach Schule und Zivildienst zwei Plattenlabel. Später arbeitete er für verschiedene Werbeagenturen.



Im Jahr 2007 begann seine Schriftsteller-Karriere auf der sozialen Plattform Myspace mit seinen Großstadtkolumnen. Darin setzte er sich auf humorvolle Weise mit den Schwierigkeiten des Alltags, Lebens und von Beziehungen auseinander.



Sein Buch „Generation Beziehungsunfähig“ hielt sich mehr als 46 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Zuletzt veröffentlichte er die Fortsetzung „Generation Beziehungsunfähig. Die Lösungen“.