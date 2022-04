Bulgarischer Investor hält trotz jahrelanger Pause am Hotelprojekt in Tangerhütte fest

Seit 2019 tut sich am Alten Schloss in Tangerhütte gefühlt nichts mehr. Corona und ein De-Facto-Baustopp hatten es dem bulgarischen Investor schwer gemacht, mit seinem Vorhaben weiter zu kommen. Doch nun soll es vorangehen mit dem geplanten Schlosshotel samt Spa-Bereich – zumindest von Außen.

Am Alten Schloss in Tangerhütte soll es nach drei Jahren Pause nun endlich weiter gehen.

Tangerhütte - Endlich kann es weitergehen mit der Sanierung des Alten Schlosses in Tangerhütte. Das verkündete Eigentümer Neven Enchev von Goldenburg, der sich inzwischen seinen Firmennamen „von Goldenburg“ auch offiziell in den Ausweis eintragen lassen hat, vor Kurzem im Internet. Und er ist sehr zuversichtlich, was sein Projekt angeht. Doch ganz so einfach scheint die Sache nicht zu sein.