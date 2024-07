Bundespräsident Steinmeier in Stendal - Er will diskutieren, aber nicht mit jedem

Stendal - Wer will schon in einem Schloss in Berlin wohnen, wenn er in einem Hotel in Stendal residieren kann? Der höchste Repräsentant der Bundesrepublik hat diese Frage im Sinne der Altmark beantwortet. Aber geht es beim „Kaffeeklatsch“ mit Bürgern wirklich „kontrovers“ zu?