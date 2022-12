Bundesweiter Warntag - Mehr als 200 Sirenen heulen in Stendal

Wie wichtig es ist, die Bevölkerung vor einer bevorstehenden Gefahr rechtzeitig zu informieren, haben Krisen wie die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 gezeigt. Daher wird der Ernstfall am bundesweiten Warntag (8. Dezember) erprobt. Eine Methode wird im Kreis Stendal zum ersten Mal geprüft.

