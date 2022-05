Bürger verstimmt: Verhindert die Stadt Stendal den Bau von vier Eigenheimen

In einer Eigenheimsiedlung in Stendal-Borstel sollen vier weitere Häuser gebaut werden. Doch die Stadt Stendal hat etwas dagegen. Der Ortsbürgermeister spricht von einem Schildbürgerstreich.

Borstel - Es ist die perfekte Vorstadtidylle. Auf den Zentimeter gemähte Vorgärten, gepflegte Blumenbeete und eine Ruhe, die fast schon in den Ohren dröhnt, so sehr fällt sie einem Besucher auf. Noch dazu braucht man von der Eigenheimsiedlung an der Kleinen Straße im Stendaler Ortsteil Borstel nur wenige Minuten in die Innenstadt.