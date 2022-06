Photovoltaik Bürger wollen 140 Fußballfelder großen Solarpark bei Tangerhütte

Von mehr als 340 Hektar Photovoltaikanlagen (PV) rund um Uchtdorf war im März die Rede, inzwischen sind noch knapp 100 Hektar im Gespräch - oder gute 140 Fußballfelder. In den vergangenen Monaten hat eine Arbeitsgruppe aus dem Ort sich mit einem Investor abgestimmt und befürwortet das Solarpark-Projekt. Offen sind aber noch die Rahmenbedingungen, die der Stadtrat in Tangerhütte erst in einem Kriterienkatalog festlegen will.