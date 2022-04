Bürgerinitiative Stendal bietet Menschen mit Demenz und Parkinson eine Bleibe

Bei einem Tag der offenen Tür zeigen die Mitarbeiter der Bürgerinitiative Stendal, was sie Menschen mit Demenz und Parkinson für buntes Tagesprogramm bieten.

Kathrin Fischer zeigt den Interessierten, wie man sich mit den Gästen der Tagesstätte in Stendal spielerisch beschäftigen kann

Stendal - Gedichte vorlesen, Sprichwörter ergänzen oder sich gegenseitig Bälle zuwerfen. Was nach Kinderspielen klingt, ist Teil des Programmes in der Tagesstätte der Bürgerinitiative Stendal und dient unter anderem zur Schulung der Auge-Hand-Koordination. „Es geht darum, die Beweglichkeit zu erhalten, damit die Senioren auch zu Hause die Kraft haben, den Alltag zu bewältigen“, sagt Kathrin Fischer, Pflegekraft in der Tagesstätte der Bürgerinitiative Stendal.