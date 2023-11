Acht Bushaltestellen in Stendal sollen behindertengerecht umgebaut werden.

Bushaltestellen in Stendal werden umgebaut

Ähnlich wie die Bushaltestelle "Zum Stadtsee" sollen weitere Haltestellen in Stendal behindertengerecht umgebaut werden.

Stendal - Die Bushaltestellen in Stendal werden behindertengerecht umgebaut. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung am Mittwoch beschlossen.

Die Hansestadt Stendal setzt damit einen Teil des Gleichstellungsgesetzes, Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie der UN-Behindertenrechtskonvention zum behindertengerechten Zugang im öffentlichen Straßenpersonenverkehr um. Ziel ist es, den ÖPNV barrierefrei zu gestalten – für alle Fahrgäste, unabhängig von besonderen Bedürfnissen, Behinderungen und altersbedingter Gebrechlichkeit.

Acht Bushaltestellen werden in Stendal sowie Ortsteilen umgebaut: Wahrburg (Tornauer Straße, am Spielplatz), Insel (Luise-Mewis-Straße), Börgitz (Volgfelder Straße), Uchtspringe (Am Schäferwald), Wittenmoor (Dorfstraße), Vollenschier (Buswendeschleife), Frommhagenstraße/Mönchskirchhof (Stendal) sowie Dahlener Straße (Stendal, stadteinwärts). Die kalkulierten Kosten der Umbauarbeiten liegen bei rund 105.000 Euro, wovon 85.500 Euro gefördert werden.