Gastronomie Café „Lavanderia“ in Stendal muss schließen - Das sind die Gründe

Erst in der Hohen Bude, dann im Birkenhagen – die „Lavanderia“ in Stendal hat sich zur gefragten Adresse in Sachen Gastlichkeit und Tortenkunst entwickelt. Doch in wenigen Monaten ist Schluss.