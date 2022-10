Tourismus Campingplatz am Elberadweg soll größer werden

Der kleine Campingplatz am Elberadweg in Werben lebt auf. Maßgeblichen Anteil daran hat die Pächterin Isolde Wolff, die von sich behauptet, mit dem Wechsel in die Selbstständigkeit vor sieben Monaten „alles richtig gemacht“ zu haben.