Cannabis-Plantagen im Kreis Stendal: So kam die Polizei den Tätern auf die Spur

Die Polizei sagt im Drogendealerprozess am Landgericht Stendal aus.

Mehrere Drogenplantagen, ähnlich wie dieser in Hecklingen, wurden 2021 in der Altmark entdeckt.

Stendal - Der Prozess gegen sechs Männer, die mutmaßlich Cannabis-Plantagen im großen Stil in der Altmark aufziehen wollten, ging mit Zeugenaussagen von Kriminalbeamten weiter. Sie hatten zum einen die Ermittlungen geführt und zum anderen am 12. Oktober 2021 diverse Häuser und Grundstücke durchsucht, auf denen die Angeklagten lukrative Cannabisplantagen betrieben. Obwohl das Verfahren gegen den mutmaßlichen Haupttäter und möglichen Boss der Bande, Stefan K., abgetrennt worden war, war er immer wieder Gegenstand in der Verhandlung.