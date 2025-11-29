weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Steuer für Zweitwohnsitze: CDU-Fraktion möchte mit Geld von Studenten Stadtkasse in Stendal ausbessern

Steuer für Zweitwohnsitze CDU-Fraktion möchte mit Geld von Studenten Stadtkasse in Stendal ausbessern

Die Stadtratsfraktion schlägt die Erhebung einer Steuer für Zweitwohnsitze in Stendal vor. Das könnte vor allem Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal betreffen.

Von Mike Kahnert 29.11.2025, 07:30
Viele Studenten wohnen in Stendal. Die beiden Wohnheime auf dem Campus der Hochschule sind nachgefragt.
Viele Studenten wohnen in Stendal. Die beiden Wohnheime auf dem Campus der Hochschule sind nachgefragt. Foto: Antonius Wollmann

Stendal. - Eine Steuer für Zweitwohnsitze in Stendal: Die Stadtratsfraktion CDU/FDP/Landgemeinden möchte damit für Mehreinnahmen im sechsstelligen Bereich sorgen, um Stendals Haushaltskasse aufzubessern. Betroffen wären davon hauptsächlich Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal, argumentierten mehrere Stadträte in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 26. November.