Die Stadtratsfraktion schlägt die Erhebung einer Steuer für Zweitwohnsitze in Stendal vor. Das könnte vor allem Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal betreffen.

CDU-Fraktion möchte mit Geld von Studenten Stadtkasse in Stendal ausbessern

Viele Studenten wohnen in Stendal. Die beiden Wohnheime auf dem Campus der Hochschule sind nachgefragt.

Stendal. - Eine Steuer für Zweitwohnsitze in Stendal: Die Stadtratsfraktion CDU/FDP/Landgemeinden möchte damit für Mehreinnahmen im sechsstelligen Bereich sorgen, um Stendals Haushaltskasse aufzubessern. Betroffen wären davon hauptsächlich Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal, argumentierten mehrere Stadträte in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 26. November.