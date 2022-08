Chef der Ingenieurbau Altmark GmbH in Stendal zieht nach 50 Jahren Bilanz

Nach 50 Jahren bei der Ingenieurbau Altmark GmbH und ihren Vorgängern verabschiedet sich Geschäftsführer Frank Kotlorz in den Ruhestand. Trotz aller Kontinuität ist sein Berufsleben auf Großbaustellen in der Altmark so abwechslungsreich wie die gesellschaftlichen Umbrüche, vor deren Hintergrund sie stattfanden.

Stendal - Exakt 50 Jahre ist es her, dass Frank Kotlorz (66) seine Berufslaufbahn begonnen hat. Zunächst als Baufacharbeiter beim Kombinatsbetrieb Industriebau Altmark im Bau- und Montagekombinat (BMK) Magdeburg, zuletzt als Geschäftsführer der Ingenieurbau Altmark GmbH (IBA) mit Sitz in Stendal. Heute, am 1. September, verabschiedet sich der gebürtige Tangermünder in den Ruhestand.