Cobbler Knirpse „verdienen“ mit Bienen

Cobbel - Angst vor Bienen haben Lini (6) und ihre gleichaltrigen Freunde Otis und Maximilian keine. In kindgerechter Imkertracht, mit dem Schleier am Hut und geschützt durch Handschuhe, greifen sie beherzt in die Bienenbeute, um zu sehen, was ihre nützlichen Insekten so treiben. Beiläufig erzählt das kleine Mädchen: „Die stechen nur, wenn sie geärgert werden und das tun wir ja nicht.“ Für die drei Abc-Schützen aus der Cobbler Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ steht die künftige Berufung fest: „Wir wollen Imker werden.“