In Stendal ist ein positiv auf den Coronavirus getesteter Mann gestorben. Er hatte nach Angaben des Landkreises schwere Vorerkrankungen.

Stendal/Salzwedel l Im Stendaler Krankenhaus ist am Donnerstagmorgen (2. April) ein Mann höheren Alters gestorben, teilt der Landkreis Stendal mit. "Der Betroffene hatte diverse, schwerwiegende Vorerkrankungen und war zusätzlich an Corona erkrankt", heißt es in der Pressemitteilung. Der Patient sei zuvor bereits pflegebedürftigt gewesen. Er war am 25. März mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Landkreis Stendal

Im Landkreis Stendal hat sich die Zahl der Corona-Infizierten um drei weitere auf 62 Menschen erhöht (Stand: 2. April). Die Verteilung auf Verbands- und Einheitsgemeinden sieht wie folgt aus: Stendal (12), Tangermünde (19), Tangerhütte (6), Arneburg-Goldbeck (7), Bismark (2), Elbe-Havel-Land (7), Havelberg (8) und Seehausen (1). In Osterburg ist bislang noch kein Infizierter bekannt.

Ab Freitag (3. April) ist ein zweites Corona-Team im Landkreiskreis unterwegs, um bei Hausbesuchen Testabstriche vorzunehmen. Eine angehende Ärztin, ursprünglich aus der Altmark, und eine Schreibkraft unterstützen die Arbeit des Gesundheitsamtes. Die Entscheidung für ein zweites Team war getroffen worden, „um noch schneller auf Hilfeersuchen von Patienten und Bürgern zu reagieren“ zu können, teilte dier Landkreis mit. Denn zwei Unterwegs-Teams würden in einem so großen Flächenkreis mit langen Fahrwegen mehr Hausbesuche schaffen. Das mobile Team ist von Montag bis Freitag im Einsatz. Die angehende Ärztin hatte an ihrem Studienort von den mobilen Corona-Testern im Landkreis Stendal gehört und ihre Unterstützung angeboten.

Altmarkkreis Salzwedel

Auch im Altmarkkreis Salzwedel hat sich die Zahl der Infizierten leicht erhöht. Wie Landrat Michael Ziche am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz mitteilte, tragen aktuell 17 West-Altmärker das Virus in sich. Bei einem der neuen Fälle handele es sich um den Ehepartner eines Reiserückkehrers. Eine weitere Person habe sich über andere Kontakte infiziert, informierte Michael Ziche. Auf der Covid-Station des Klinikums in Gardelegen liegen derzeit drei Patienten, davon einer aus dem Bördekreis. Ein weiterer Infizierter liegt auf der Intensivstation, muss aber nicht künstlich beatmet werden, berichtete der Landrat.

Im Altmarkkreis wird es ab Montag - wie im Nachbarlandkreis - mobile Corona-Tests geben, für jene Patienten, die nicht ins Fieberzentrum nach Salzwedel kommen können. Außerdem soll auf Grundlage medizinischer Indikationen in Pflegeheimen getestet werden. Der Kreis ist dazu in Gesprächen mit den Einrichtungen. Damit nehme die Westaltmark eine Vorreiterrolle im Land ein, hieß es.