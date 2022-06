Corona-Auflagen: Wirte im Landkreis Stendal sind pappesatt

3G, 2G, oder „1G“ für geschlossen? In der Hotel- und Gaststättenbranche im Landkreis Stendal wächst der Frust über häufig wechselnde Corona-Regeln und eine unsichere Perspektive.

Stendal/Tangermünde - In normalen Jahren liegen bis zu 400 Enten in den Kühlräumen von „Schulzens Restaurant“ in Tangermünde. Jetzt warten gerade einmal 120 Vögel darin, zu Weihnachten verspeist zu werden. Die Hotel- und Gaststättenbranche stöhnt und ächzt unter den Folgen der Corona-Pandemie. Wie geht es weiter?