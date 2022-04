Corona: Immunkarte in Stendal als Alternative zum gelben Impfbuch

Stendal - Es ist mühselig, das gelbe Impfbuch samt Zertifikat in Papierform im Restaurant oder Einzelhandel herauszukramen, um nachzuweisen, dass man gegen Corona geimpft ist. Besonders ältere Leute sind mit den Dokumenten unterwegs, weil sie kein Smartphone haben, auf dem das Impfzertifikat gespeichert ist. Schluss mit der Zettelwirtschaft, seit Mitte 2021 gibt es den Impfnachweis in EC-Kartenformat. Mark Crusius, Inhaber der Löwen-Apotheke in Stendal, erklärt, wie Kunden an das Impfzertifikat kommen.