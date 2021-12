Alle Impftermine im Landkreis Stendal auf einen Blick

Ein Aufkleber der auf eine Impfung mit dem Impfstoff Moderna hinweist, klebt in einem Impfpass.

Landkreis Stendal (ds) - Erstimpfung, Zweitimpfung oder Booster - das mobile Impfteam im Landkreis Stendal ist aktuell fast täglich in den Städten und Gemeinden der Region unterwegs. Hier sind alle Termine sowie wichtige Hinweise auf einen Blick zusammengefasst.

Impftermine ab Montag, 6. Dezember

06. Dezember, 10 - 17.30 Uhr: Arneburg , Stadthalle (Bahnhofstraße 14) - evtl. nur 250 Impfungen möglich

, Stadthalle (Bahnhofstraße 14) - 07. Dezember, 10 - 17.30 Uhr: Stendal , Katharinenkirche (Schadewachten 48) - evtl. nur 250 Impfungen möglich

, Katharinenkirche (Schadewachten 48) - 08. Dezember, 10 - 17.30 Uhr: Stendal, Katharinenkirche (Schadewachten 48)

Insgesamt "fünf Impfangebote stehen allen Bürgerinnen und Bürgern bis 18. Dezember 2021 ohne vorherige Terminvereinbarung offen", heißt es auf der Homepage des Landkreises Stendal. Weitere Termine seien in Planung.

Aufgrund von Lieferengpässen beim Vakzin von Biontech hatte der Landkreis zuletzt (ab 1. Dezember) eine Beschränkung der Impfungen je Termin auf 250 Personen angekündigt. Aktuell teilt die Verwaltung mit, dass der Landkreis Stendal Sondermengen des Wirkstoffs von Moderna bekommen habe. Nun werde bei den Impfterminen bis einschließlich 7. Dezember wie folgt verfahren: "Nähert sich das Impfteam der Marke 'Nur noch 250 Dosen Impfstoff verfügbar' werden Karten an die noch wartenden Menschen ausgehändigt. Grundsätzlich gilt bis einschließlich 7. Dezember 2021: Wenn möglich wird die Nachfrage bedient; werden auch mehr als die 250 Menschen geimpft. Kommen dann alle bestellten Impfstofflieferungen an, werden die öffentlichen Impfaktionen ohne Rationierungsszenarien weitergeführt."

Weiter erklärt die Pressestelle des Kreises: "Aufgrund der großen Nachfrage in Pflege- und sozialen Einrichtungen wird das mobile Impfteam des Landkreises Stendal in den kommenden Wochen schwerpunktmäßig dort im Einsatz sein. Vorgesehen sind bis 17. Dezember 2021 Impfungen in zwölf Einrichtungen, darunter Stendal (Großraum), Schönhausen, Wahrburg, Priemern, Tangerhütte, Tangermünde."

Impftermine ab Montag, 13. Dezember

16. Dezember, 10 - 17.30 Uhr, Stendal , Altmark-Café im E-Center (Industriestraße 16)

, Altmark-Café im E-Center (Industriestraße 16) 18. Dezember, 8 - 15 Uhr, Stendal, Katharinenkirche (Schadewachten 48)

Keine Terminvereinbarung notwendig

Wie der Landkreis auf seiner Homepage informiert, ist keine Terminvereinbarung notwendig. "Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen nach den entsprechenden Vorgaben. Eingesetzt werden die Impfstoffe Biontech sowie Johnson & Johnson", heißt es. Weiter sollten Impfwillige ihren Personalausweis mitbringen. "Gleiches gilt für den Impfausweis. Wer ihn vorlegt, erhält direkt im Anschluss einen Eintrag. Alternativ wird eine Ersatzbescheinigung ausgestellt." Auch die Krankenversicherungskarte sei hilfreich, diese beschleunige den Anmeldeprozess. Weitere Hinweise zu den Impfaktionen des mobilen Impfteams gibt es auf der Internetseite des Landkreises Stendal.

Checkliste zur Corona-Schutzimpfung

Was muss ich im Vorfeld der Impfung beachten? Welche Dokumente muss ich bereithalten. Dazu hat der Landkreis folgende Checkliste bereitgestellt.

Wen/Was muss ich zur Impfaktion mitbringen?

Personalausweis

Krankenversicherungskarte (Nicht zwingend. Beschleunigt den Anmeldeprozess.)

Impfausweis (Nicht zwingend). Wer ihn vorlegt, erhält direkt im Anschluss einen Eintrag. Alternativ wird eine Ersatzbescheinigung ausgestellt.

Ausgefüllter Anamnese- & Einwilligungsbogen (Nicht zwingend. Verringert Wartezeiten.)

Ausgefülltes Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung (Nicht zwingend. Verringert Wartezeiten.)

Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen.

Wie bereite ich mich am besten auf die Corona-Schutzimpfung vor?