Sandy und Zigge geben für die Musikfans in und um Stendal am 8. Mai ein Wohnzimmerkonzert, zu erleben ab 19.30 Uhr unter www.wir-rocken-das.net. Foto: VEB Bild

Rauf auf die Couch eine Stunde lang Sandy und Zorn aus Stendal im Konzert erleben. Wir rocken das geht am 8. Mai in die 5. Runde.

Stendal (ru) l Die Gemeinschaftsaktion „Wir rocken das“ geht in die fünft Runde. Am morgigen Freitag ist ab 19.30 Uhr das nächste Wohnzimmerkonzert auf dem Youtube-Kanal im Internet zu sehen. Diesmal präsentieren sich Sandy und Zigge, die den Musikfans als Duo und auch als Mitglieder der Partyband „Luxusrausch bekannt sind.

Silberhochzeit auf der Bühne

Zigge und Sandy kennen sich seit Schultagen und konnten bereits als Musiker ihre Silberhochzeit auf der Bühne feiern. Alles begann am Lagerfeuer und in den Garagen in Gardelegen. Mittlerweile haben sie sich musikalisch bei einigen Bandprojekten gut ergänzt. Was sie verbindet, ist die Liebe zur Musik, und das können sie gemeinsam nun auch als Duo ausleben. „Manche denken, wir sind ein Ehepaar, weil wir so gut harmonieren“, sagt Gitarrist Mathias Ziegelski und schmunzelt.

Der Stendaler ist Musikschulehrer mit Leib und Seele, fühlt sich aber auch besonders wohl, wenn er mit der Gitarre Stimmungen erzeugen und damit auch Emotionen transportieren kann.

Klatschen mit vollem Mund

Sandy Martin hat eine umwerfende Stimme und liebt es, Songs der 1980er, 1990er und auch von heute auf ihre Art und Weise zu interpretieren. Mit der Aktion „Wir rocken das“ ist das nun auch in der Corona-Krise möglich. „Wir freuen uns darauf, live zu spielen noch schöner wäre es natürlich mit euch“, so die Sängerin und gemeinsam mit Zigge empfiehlt: „ Also schnappt euer Essen, macht es euch am Freitag auf dem Sofa bequem und klatscht auch mit vollem Mund.“

Wer diesem Aufruf folgen will, schaltet sich am morgigen Freitag, 8. Mai, um 19.30 Uhr im Internet über www.wir-rocken-das.net in die Konzertvorstellung ein und erlebt eine Stunde voller Musik und Überraschungen mit Sandy und Zigge.

Spendenhut an der Tanke und in Läden

Und wer die Band bei ihrer Aktion unterstützen möchte, kann über innovative Gastropartner direkt für die Künstler etwas „in den Hut werfen“, zum Beispiel bei Lieferung oder Abholung des Abendessens. Aktuell machen Hot-Spot, der Olivenbaum, My Unverpackt, Lavanderia, die Shell Station und die Modehäuser Tonke aus Stendal mit. In Tangermünde sind die Kaffeerösterei und das Exempel dabei.

„Wir rocken das“ ist eine Gemeinschaftsaktion von VEB-Bild, Musiker-Fabrik und der Stendaler Volksstimme. Unterstützt wird sie von den genannten Partnern, die in ihren Gaststätten, Bistros und Läden Spenden für die Musiker sammeln.

Weitere Infos zur Gemeinsachftsaktion: www.wir-rocken-das.net; zu Sandy & Zigge auf der Fanseite: https://www.facebook.com/SandyZigge-653308828157424