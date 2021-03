In Stendal steigen die Infektionszahlen. Symbolfoto:dpa

Die britische Mutation des Coronavirus hat die dritte Infektionswelle in Stendal ausgelöst. Probleme bereitet die Kontaktnachverfolgung.

Stendal l Landrat Patrick Puhlmann (SPD) redete während der Pressekonferenz zur Corona-Lage im Landkreis Stendal gar nicht erst um den heißen Brei herum: Die Situation verschärfe sich kontinuierlich und stellte das Gesundheitsamt wie im Dezember vor große Herausforderungen. Was es nicht besser macht: Die Probleme sind bei diesem Mal anders gelagert.



Das Infektionsgeschehen

Die Zahlen sind alarmierend. Seit dem 11. März hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis fast verdoppelt, lag am Montag bei 161. „Landesweit sind wir damit wieder im oberen Drittel abgekommen“, kommentierte der Landrat. Der sprunghafte Anstieg hat nicht zuletzt mit der Ausbreitung der britischen Virusmutation zu tun. Bei 139 der aktiven 230 Corona-Fälle sei sie nachgewiesen worden. Dass diese Variante ansteckender ist als die „ursprüngliche“ sei auch hier zu beobachten, so Puhlmann: „Es werden deutlich mehr Kontaktpersonen von Infizierten positiv getestet als im Dezember.“ Momentan habe man 593 Kontaktpersonen ermittelt, 823 Personen befinden sich in Quarantäne. „Eine sehr hohe Zahl“, wie Puhlmann befand.



Insgesamt kämen Infizierte mit mehr Menschen in Berührung. „Im Dezember waren die Infektionsherde in den Pflegeheimen. Jetzt sind die Infektionen diffuser verteilt und mehrere Altersgruppen betroffen“, berichtete der Landrat. Immerhin vereinfache die im Februar im Gesundheitsamt eingeführte Software „Sormas“ die Ausstellung von Quarantäne-Scheinen, nannte er einen kleinen Lichtblick. Ein Allheilmittel sei sie aber nicht. Deshalb soll sobald wie möglich ein „Containment Scout“, also ein Mitarbeiter, der sich speziell um Kontaktnachverfolgung kümmert, eingestellt werden.



Corona-Notbremse

Der Landkreis reagiert darauf, dass die sieben Tage-Inzidenz seit mehr als drei Tagen den Wert von 100 überschreitet und verschärft die Kontaktbeschränkungen. Ab heute ist den Bürgern „der Aufenthalt im öffentlichen Raum ausschließlich alleine, im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person sowie den zu den Hausständen gehörenden Kindern, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben gestattet“, heißt es in der Verordnung.



Auch für private Zusammenkünfte gelten neue Regeln. Feiern mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind ausschließlich im Kreis des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person sowie den zu den Hausständen gehörenden Kindern gestattet. Die Kinder dürfen das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Diese Einschränkungen gelten zunächst bis zum 28. März.



Ob es zu weiteren Einschränkungen kommt, wollte Puhlmann mit Verweis auf die Beschlüssee der Landesregierung noch nicht sagen.



Impfungen

Nachdem der zwischenzeitlich gecancelte Impfstoff Astrazeneca nun doch verabreicht werden darf, stehen dem Landkreis 2000 noch nicht verplante Impfdosen zur Verfügung. Dank des Überschusses können im Impfzentrum mehr Termine vergeben werden, teilte Landrat Patrick Puhlmann mit. Bislang stoße das umstrittene Vakzin nicht auf Ablehnung. Außerdem haben in der Folge Planungen begonnen, die Lehrer an weiterführenden Schulen zu immunisieren. Zu den dezentralen Großimpftagen der über 80-Jährigen haben sich derweil weniger Personen als vermutet angemeldet. Die Kreisverwaltung überlegt deshalb, den Personenkreis zu erhöhen und bereits Angehörige der zweiten Prioritätsgruppe mit Terminen zu versorgen.