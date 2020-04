Rein ins Museum geht‘s nicht, aber von draußen ein Foto mit garantiert genügend Abstand, das geht: Und so schaut Gabriele Bark hoch zu ihren Kolleginnen am Fenster (die man wegen des online-erforderlichen Quer-Bildausschnitts hier nicht sehen kann). Foto: Nora Knappe

Das Altmärkische Museum in Stendal hat zwar zu, gearbeitet wird trotzdem. Nur das Publikum fehlt - ein seltsames Gefühl...

Stendal l Wie gern hätte ich wie sonst auch für diesen Bericht im Museum vorbei-, nein, natürlich reingeschaut! Um die drei Mitarbeiterinnen von Altmärkischem Museum und Musikforum Katharinenkirche in ihrem Arbeitsumfeld zu besuchen und zu fotografieren. So etwas geht jetzt in Corona-Zeiten nicht, und das ist nur vernünftig. Aber auch schade. Es fehlt die Authentizität, die Aura, das Angesicht.

Darum bleibt nur das Telefon, um zu erfahren, wie trotz Schließung im Altmärkischen Museum gearbeitet wird. Und es wird gearbeitet, wie Leiterin Gabriele Bark versichert: „Auch, wenn wir geöffnet haben, passiert hier ja mehr als nur der Besucherbetrieb. Das Telefon klingelt nach wie vor, die Leute haben Fragen zu Veranstaltungen, wollen Karten zurückgeben. Fürs Musikforum muss mit den Künstlern und Agenturen gesprochen werden, wird nach Alternativterminen geschaut. Dazu kommen nach wie vor Rechercheanfragen von Studenten oder Wissenschaftlern, und wir leisten die üblichen Zuarbeiten für die Museumsforschung.“

Keine Langeweile

Für das alles aber gebe es nun ironischerweise mehr Zeit. Genau wie für all das, was sonst eher nebenbei gemacht wird – oder gar nicht oder aufgeschoben. „Wir können die Zeit jetzt gut für Arbeiten im Magazin nutzen“, schildert Bark und klingt regelrecht begeistert. „Die Objekte bekommen von uns jetzt so intensive Zuwendung wie sonst nicht.“

Bilder Fundstück passend zur Zeit: In dieser Corona-Kiste befanden sich einst 25 Zigarren selbiger Marke. Foto: Nora Knappe



Hier wird der Restaurierungsbedarf ergründet, da Textilien mit neuem Mottenschutz versehen, dort eine Vitrine neu bestückt. „Langweilig wird uns gerade gar nicht, es ist sogar ziemlich spannend, denn man entdeckt immer wieder Schätze, denen man sich jetzt mal genauer widmen kann.“ Oder schon mal für später vormerken, für Ausstellungen oder andere publikumswirksame Vorhaben.

Es fehlt das Leben im Haus

Tja, das Publikum... So sehr Gabriele Bark und ihre Kolleginnen Silke Junker und Angelika Kirchhof das In-Ruhe-Arbeiten jetzt schätzen, so sehr fehlt doch auch das Leben im Museum – und das kommt nun mal vor allem mit den Besuchern, deren Neugier und deren Resonanz, den Austausch mit ihnen, es kommt ebenso mit Kindergarten- und Schülergruppen ins Haus, die hier bei Projekten mitmachen.

Und wie die neuen museumspädogischen Ideen, die die Mitarbeiterinnen jetzt an der ein oder anderen Stelle umsetzen, letztlich wirken, wie sie wahrgenommen werden – auf diese Erkenntnisse und Reaktionen wird man noch ein Weilchen warten müssen. „Wir schauen in den Raum oder schließen die neu gestaltete Vitrine zu und denken: Wann wohl mal wieder jemand kommt, um sich das anzuschauen?“

Wenig Personal, viel Platz

Das Miteinander zu dritt funktioniere derweil aber sehr gut, sagt Gabriele Bark, und nicht zuletzt habe man ja „sehr viel Platz. Da können wir uns mit drei Leuten gut verteilen.“ An dieser Stelle kann sie sich einen leicht sarkastischen Kommentar nicht verkneifen, der derzeit wohl auf so einige andere Einrichtungen und Firmen genauso zutrifft: „Das ist der Vorteil der minimalistischen Personalausstattung.“

So eine Situation wie jetzt habe es, solange Gabriele Bark im Museum arbeite, noch nicht gegeben. „Selbst als wir mal längerdauernde Baumaßnahmen hatten, gab es immer nur abschnittsweise Schließungen.“ Jetzt aber, so ohne Leute allein im Museum, das sei merkwürdig: „Es ist schon ein komisches Gefühl, durch die leeren Räume zu gehen. Wir leben ja von der Öffentlichkeit.“