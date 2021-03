Kunden in Stendal können endlich wieder Schuhe und Bekleidung kaufen. Das geht allerdings nur mit Termin. Ist der Andrang groß?

Leonie Dreier volontiert seit Oktober 2019 bei der Volksstimme und kommt gebürtig aus dem Westmünsterland. Ihr Germanistikstudium absolvierte sie an den Universitäten in Gießen und Bochum. Nach ihrem Masterabschluss arbeitete sie bei der Borkener Zeitung. Leonie.Dreier@volksstimme.de ›

Stendal l Für einen Nachmittag mitten in der Woche ist die Fußgängerzone in der Breiten Straße in Stendal gut besucht. Jung und Alt erledigen bei Sonnschein ihre Einkäufe. Dass wieder mehr Kunden unterwegs sind, liegt daran, dass die Einzelhändler seit dieser Woche unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen dürfen.



Bekleidungs- und Schuhgeschäfte mussten wegen des zweiten Lockdowns zur Bekämpfung des Coronavirus schließen. Seit Mitte Dezember 2020 standen die Kunden vor verschlossenen Türen. In der vergangenen Woche beschloss die Bundesregierung, dass Geschäfte mit vorheriger Terminvereinbarung wieder Kunden in den Läden begrüßen dürfen. Die Volksstimme fragte bei mehreren Einzelhändlern nach, wie hoch der Kundenandrang ist.



Die Möglichkeit der Terminvereinbarung kommt nicht gut an, gibt Monika Annuth, Inhaberin der „Modemeile“ zu. Rund fünf bis zehn Kunden haben täglich nach Wiedereröffnung ihr Geschäft aufgesucht. Die Quadratmeterzahl ihres Ladens gibt vor, dass sich bis zu fünf Personen gleichzeitig dort aufhalten dürfen. Die Regel schreibt vor, dass pro 40 Quadratmeter ein Kunde bedient werden darf. Doch wie kommt man als Kaufwilliger in die „Modemeile“?



Corona-Lockerungen: Persönliche Daten gefordert

Monika Annuth bietet Termine per Telefon oder dem Messenger-Dienst „WhatsApp“ an. Erscheint der Kunde zur vereinbarten Zeit vor der Tür, muss er sich noch mit seinen persönlichen Daten in eine Liste eintragen. Auf eine Begrenzung der Shopping-Zeit verzichtet die Inhaberin.



So können Kunden in aller Ruhe durch die neue Frühjahrsbekleidung stöbern. Denn die georderte Ware kam trotz Geschäftsschließung bei Monika Annuth an. Drei Kollektion bekam die Inhaberin in den vergangenen Wochen.



Anders ist beim „Modehaus Wendt“ nebenan. Der Geschäftsführer Paul Koch erklärt, dass seine bestellte Ware von den Firmen während der Schließung zurückgehalten wurde. In dieser Zeit musste er selbst aktiv werden, damit die Hersteller ihm seine Bestellungen zuschickten. Nun werden Jeans, Jacken oder Kleider langsam wieder ausgeliefert. Gerade jetzt wollen die Kunden die neue Frühjahrsmode kaufen, sagt Koch. Daher haben schon einige fröhlich gestimmte Kaufwillige ihren Kleiderschrank aufgefüllt.



Corona-Lockerungen: Umsatz steigt

Paul Koch freut es nicht nur, dass der Umsatz langsam wieder steigt, sondern, dass er auch wieder als persönlicher Berater den Kunden zur Seite stehen kann. „Es fühlt sich gut an, dass Kunden wieder etwas anprobieren und ich eine direkte Rückmeldung geben kann.“ Außerdem sieht er in der persönlichen und terminlich geregelten Beratung auch positive Aspekte.



Durch die Termine kann Paul Koch einerseits sein Personal besser einplanen und andererseits lernt er dadurch seine Kunden besser kennen, stellt er fest. Durch die Terminvereinbarung kann er beispielsweise den Interessenten mit Namen begrüßen. Das anonyme Rein- und Rausgehen wie früher gibt es dadurch aktuell nicht.



Das „Modehaus Wendt“ darf wie „Schuh-Kampe“ zwei Kunden gleichzeitig ins Geschäft lassen. Falls sich eine Familie ankündigt, darf nur diese den Laden betreten, fügt Silke Kampe, Mitinhaberin, hinzu. Beim Schuhkauf haben die Interessenten kein Problem damit, einen Termin zu vereinbaren. „Die Kunden sind sehr verständnisvoll“, gibt sie an.



Silke Kampe hingegen kann aber die Termin-Vorschrift und das Aufnehmen der persönlichen Daten im Einzelhandel nicht nachvollziehen. Ein Buch kann man ohne Termin und ohne persönliche Daten kaufen. Warum ist das beim Schuh-Kauf anders, fragt sie sich.



Corona-Lockerungen: Kontrolle ist wichtig

Auch „Ramelow“ lässt 70 Kunden gleichzeitig mit Termin in den Laden. Das Modehaus bietet einerseits telefonische Absprachen und andererseits das Ein- und Auschecken an der Tür an, informiert Annett Noffke, Filialmanagerin. Am Eingang nimmt an diesem Nachmittag ein freundlicher junger Mann die persönlichen Daten der Kunden mit einem Tablet auf. Wenn sie den Laden wieder verlassen, wird das auf dem Tablet registriert. Dadurch wissen die Mitarbeiter genau, wie viele Kunden und wie lange sie im Geschäft sind. Bei einer möglichen Infektion können Kontakte direkt nachverfolgt werden.



Annett Koffke ist trotz der neuen Regelungen froh, dass die Kunden dem Modehaus die Treue gehalten haben. Von Tag zu Tag trauten sich mehr Kunden ins Geschäft und suchten nach neuen Kleidungsstücken.



Kommentar von Leonie Dreier über die Wiedereröffnung der Läden: Die Öffnung der Einzelhändler nur mit einer Terminvereinbarung ist Augenwischerei und hilft den Geschäften nicht, ihre Verluste auszugleichen. Denn das, was Shopping ausmacht, wird dadurch völlig unterbunden. Bummeln fühlt sich so nicht entspannt an, sondern vielmehr wie ein Arzttermin, der frühzeitig geplant ist. Warum brauchen Kunden jetzt einen Termin? Nach dem ersten Lockdown konnte man doch auch einfach so in die Läden. Dass sich lediglich eine bestimmte Personenzahl gleichzeitig im Laden aufhalten darf, war zuvor auch möglich. Einerseits darf der Bürger wieder shoppen gehen, aber andererseits ist so aufwendig, dass man dazu keine Lust hat. Das ist wirklich schade.