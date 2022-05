Corona: Was in Stendal die Schüler nach den Ferien erwartet

Stendal - Die 7-Tage-Inzidenz in den beiden Kreisen in der Altmark ist rapide angestiegen. Kinder und Jugendliche infizieren sich vermehrt mit dem Coronavirus. Aus diesem Grund müssen sich Schüler und Lehrer im Altmarkkreis ab heute täglich vor Schulbeginn testen, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Werden jetzt auch die Hygiene-Regeln in den Schulen in Stendal verschärft?