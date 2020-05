Seit einer Woche sind die Corona-Fallzahlen im Landkreis Stendal konstant. Symbolfoto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Auch im Landkreis Stendal können Restaurants nun Anträge auf Öffnung ab dem 18. Mai stellen.

Stendal (ds) l "Seit einer Woche sind die Fallzahlen erfreulicher Weise konstant", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Landkreises Stendal. Nach Kenntnisstand der Verwaltung gibt es in der Region 106 Coronafälle. Diese verteilen sich wie folgt auf die Verbands- und Einheitsgemeinden des Kreises: Stendal (28), Tangermünde (23), Tangerhütte (13), Arneburg/Goldbeck (11), Bismark (3), Elbe-Havel-Land (12), Havelberg (12), Osterburg (3) und Seehausen (1).

Mit Bezug auf die 5. Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt können auch im Landkreis Stendal Restaurants ab dem 18. Mai wieder öffnen. "Der Landkreis Stendal gestattet, dass Speisewirtschaftsbetriebe bereits ab 18. Mai öffnen können, wenn die Hygiene-und Arbeitsschutzregelungen eingehalten werden und ein genehmigter Antrag vorliegt", heißt es dazu in der Pressemitteilung. Der dafür nötig Antrag stehe auf der Internetseite des Landkreises zum download bereit. Ausgefüllte Anträge können via E-Mail an ordnungsamt-corona@landkreis-stendal.de eingereicht werden. Eine Genehmigung soll dann zeitnah erfolgen. Der Kreis stellt noch einmal klar: "Als Speisewirtschaftsbetriebe gelten Restaurants, Imbissstuben, Cafés, Eisdielen, Kantinen, Personalrestaurants, Gastronomie im Beherbergungsbetrieb und Gastronomie im Wellness- und Kulturbetrieb."



Weiter informiert die Pressestelle, dass ab Freitag, 22. Mai, Gaststätten öffnen können, wenn die Hygiene-und Arbeitsschutzregelungen eingehalten werden. Dazu muss noch eine formlose Mitteilung per E-Mail erfolgen. Die gesamte Mitteilung mit weiteren Informationen gibt es hier.