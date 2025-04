Das Landratsamt in Stendal ist seit anderthalb Jahren ein Baustelle mit offenem Dach. Wie die Zimmerleute den schwierigsten Abschnitt bewältigen.

Dachschaden am Landratsamt Stendal - So geht die Sanierung voran

Zimmermeister Friedhelm Wehner (links) und Mitarbeiter Dirk Goethe ziehen den Hängebock für den neuen Dachstuhl des Landratsamtes in Stendal in seine Position.

Stendal - Von unten betrachtet wirkt die Holzkonstruktion am Kranhaken klein, fast zierlich. In 25 Metern Höhe über der Hospitalstraße ist der Eindruck ganz anders: Die Mitarbeiter der Zimmerei Wehner bugsieren einen mehr als 500 Kilogramm schweren Hängebock in seine Position auf dem Dach des Stendaler Landratsamtes.