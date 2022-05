Darauf hat Lüderitz 18 Monate gewartet: „Dorfrocker“ spielen im Zelt

Vom ersten, geplanten Auftritt der „Dorfrocker“ in Lüderitz im April 2020 ist viel Zeit vergangen. Jetzt aber kommen sie - am Freitagabend ins Festzelt, um mit dem Fanfarenzug Lüderitz Geburtstag zu feiern. Für Besucher ist aber trotz der Außenveranstaltung einiges zu beachten.

Lüderitz / Groß Schwarzlosen - Lange haben der Lüderitzer Fanfarenzug und seine Fans darauf gewartet, dass das große Jubiläum mit den „Dorfrockern“ als musikalisches Highlight über die Bühne gehen kann. Mit eineinhalb Jahren Verspätung und nach etlichen Terminverschiebungen wegen der Coronapandemie findet es nun tatsächlich am Freitag dieser Woche auf dem Festplatz „Unter den Eichen“ in Groß Schwarzlosen statt – in einem beheizten Zelt.