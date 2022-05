Darum dauern die Lichttage in Stendal 2021 länger

Die Lichttage in Stendal sollen trotz Corona im Oktober stattfinden. Herbert Cybulska, künstlerischer Leiter, nannte nun die genauen Termine, die Künstler und die Stationen der Lichttage 2021 in Stendal.

Stendal - Die Stendaler Lichttage gehen in diesem Jahr in die siebte Runde. Die Diskussion darüber, ob das Festival wegen Corona abgesagt werden soll, wurde schnell beendet, sagt Herbert Cybulska, künstlerischer Leiter der Lichttage bei einer digitalen Pressekonferenz am Donnerstag (12. August). „Wir wollen etwas Kulturelles stattfinden lassen“, untermauert Hans-Jürgen Kaschade mit dem Blick auf die Einschränkungen der vergangenen Monate.