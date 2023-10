Auf der SWG-Baustelle in der Weberstraße in Stendal werden vier bis sechs Meter tiefe Löscher gebohrt.

Stendal - Der Bohrer, der derzeit auf dem Gelände der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in der Weberstraße in Stendal steht, ist schon von Weitem zu sehen. So hoch wie ein vierstöckiges Gebäude bohrt er vier bis sechs Meter tiefe Löcher in die Erde und füllt sie mit Zement auf. Eine Arbeit, die ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt.