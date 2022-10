Wirtschaft Das Bier läuft bei „Schulzens“ in Tangermünde

Inflation, explodierende Energiekosten, Personalmangel, steigende Mindestlöhne - man sollte meinen, die Tangermünder Gastronomen kommen vor lauter Klagen kaum in den Schlaf. Christian Schulz von „Schulzens“ sieht dafür aktuell keinen Anlass. Der Blick in die Zukunft kommt aber dem in eine Glaskugel gleich.