Sachsen-Anhalt-Tag 2024 Das ganze Land zu Gast in Stendal?

2011 in Gardelegen, 2014 in Wernigerode, 2019 in Quedlinburg – die Ausrichter des Sachsen-Anhalt-Tags haben nur gute Erinnerungen an die Festivitäten in ihren Städten. Was kann Stendal von ihren Erfahrungen lernen?