Das haben die weiterführenden Schulen in Stendal zu bieten

Hündin Chiara ist der Schulhund in Ausbildung am Winckelmann-Gymnasium in Stendal. Zusammen mit Schulsozialarbeiterin Karin Rühlmann können Schüler an Stressbewältigung und dem Steigern ihres Selbstvertrauens arbeiten.

Stendal - Die Grundschulzeit ist vorbei. Jetzt beginnt die Zeit, in der sich die Kinder und Eltern entscheiden, wohin ihr weiterer Bildungsweg führen soll. Zum Tag der offenen Tür am Mittwochabend hatten unzählige interessierte Besucher die Möglichkeit, sich an mehreren Stellen zu informieren: Am Winckelmann-Gymnasium, dem Privatgymnasium Stendal, am Gymnasium in Tangermünde und in der Sekundarschule in Stendal. Ein Querschnitt der Angebote: