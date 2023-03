Schädlinge Das Kakerlaken-Horrorhaus in Stendal

Zwei Mieterinnen machen nach der Sanierung in ihrem Plattenbau in Stendal eine schreckliche Entdeckung. In vielen Räumen tummeln sich Schaben und Kakerlaken – bis heute. Sie rufen den TV-Sender Kabel Eins auf den Plan. Wird Stendal ein Fall für die Doku-Soap „Achtung Kontrolle“?