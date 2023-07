Im Dach des Landratsamt-Altbaus in Stendal macht sich Feuchtigkeit breit. Die Folge: Zwei Abteilungen müssen vorübergehend ausziehen. Bleiben deshalb Anträge liegen?

Das kann teuer werden: Dachschaden am Landratsamt Stendal

Wegen Feuchtigkeit im Dach des Landratsamt-Altbaus in Stendal müssen die zwei Abteilungen aus der obersten Etage umziehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Unter Stendals Spaßvögeln macht dieser Tage ein Spruch die Runde: „Der Landrat hat einen Dachschaden.“ Wie bitte? Nö, natürlich nicht. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um einen Schaden am Dach – das des Altbaus an der Ecke Schadewachten/Hospitalstraße. Und in eben diesem Gebäudetrakt hat Landrat Patrick Puhlmann (SPD) sein Büro.