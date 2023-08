Wie das neue Café in Stendal Kunden von sich überzeugen möchte.

Das „König Kaffee“ in Stendal hat eröffnet

Im neuen Café in Stendal demonstriert Inhaber Maximilian Baisel seine Barista-Künste.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Die Kaffeemaschine zischt, während Barista Maximilian Baisel für seine Gäste die Espressotassen füllt und wahlweise Blütenblätter, Herzen oder andere Muster in den Milchschaum formt. In Stendal hat das neue Café mit dem Namen König Kaffee am Dienstag, 8. August, seine Türen geöffnet.