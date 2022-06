DDR-Führerscheine müssen bald gegen fälschungssichere Exemplare eingetauscht werden

Tangerhütte - Einige Autofahrer haben die alten „Lappen“ noch in der Brieftasche – Führerscheine aus der guten, alten analogen Zeit, ausgestellt in der DDR oder der Bundesrepublik. Noch sind sie gültig, aber sie müssen in fälschungssichere Exemplare umgetauscht werden. Um die dritte EU-Führerscheinrichtlinie ging es während des ersten Themenabends des Tangerhütter ADAC-Ortsvereins nach der Corona-Zwangspause.