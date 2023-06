Wurde Fischbeck an der Elbe zur Jahrhundertflut 2013 bewusst geopfert? Das glauben im Kreis Stendal einige Menschen. Volksstimme hat nach Einsatzprotokollen gefragt.

Jahrhundertflut an der Elbe

Fischbeck/Stendal - Die Nerven liegen blank in diesen Tagen vor zehn Jahren. Am 6. Juni 2013 hat die Elbe den höchsten Stand erreicht – in Tschechien. Sachsen-Anhalt steht das Schlimmste erst noch bevor.