Räumungsverkauf Dekoladen in Stendal muss nach sieben Jahren schließen: Neue Pläne in Tangermünde

Geht das Ladensterben weiter? Erneut schließt ein Geschäft in der Stendaler Innenstadt: Zum Jahresende gibt die Inhaberin von „Ritter Living“ in der Poststraße auf und sieht ihre Zukunft in Tangermünde.