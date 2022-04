Denke ohne Geländer im Kreis Stendal: Was, wann, wo?

Stendal - Die Projektgruppe „Denken ohne Geländer“ bleibt ihrem Anliegen treu: den Blick in die Geschichte mit dem aufs Heute zu verknüpfen. Darum sind hierzulande eher unbekannte nationalsozialistische Verbrechen im Zweiten Weltkrieg wie das Massaker an Juden in Babi Jar bei Kiew ebenso ein Thema im Programm wie das Aufleben rechter Gewalt in Ostdeutschland in den 1990er Jahren, den sogenannten Baseballschläger-Jahren, oder der aktuelle Antisemitismus.