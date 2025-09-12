Bürger teilen in Stendal ihre Erfahrungen zur Gesundheitsversorgung in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel. Ein Forschungsteam der Uni in Magdeburg möchte mit einem Projekt helfen.

Der Altmark fehlen Fachärzte: Einwohner sind besorgt, Hilfe kommt aus Magdeburg

Peter Kann von der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg hat Bürger aus Stendal gefragt, wie es um die medizinische Versorgung in der Altmark und im Elb-Havel-Land bestellt ist.

Stendal - Wie ist es um die medizinische Versorgung in den Landkreisen Stendal und Salzwedel bestellt? Ein Forschungsteam aus Magdeburg möchte dieser Frage auf den Grund gehen. Bei einem Treffen im Rathaus in Stendal teilen Bürger ihre Erfahrungen. Die zeigen: Es gibt viel zu tun.