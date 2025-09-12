weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Gesundheitsversorgung im Kreis Stendal und Salzwedel: Der Altmark fehlen Fachärzte: Einwohner sind besorgt, Hilfe kommt aus Magdeburg

Gesundheitsversorgung im Kreis Stendal und Salzwedel Der Altmark fehlen Fachärzte: Einwohner sind besorgt, Hilfe kommt aus Magdeburg

Bürger teilen in Stendal ihre Erfahrungen zur Gesundheitsversorgung in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel. Ein Forschungsteam der Uni in Magdeburg möchte mit einem Projekt helfen.

Von Leon Zeitz 12.09.2025, 18:00
Peter Kann von der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg hat Bürger aus Stendal gefragt, wie es um die medizinische Versorgung in der Altmark und im Elb-Havel-Land bestellt ist.
Peter Kann von der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg hat Bürger aus Stendal gefragt, wie es um die medizinische Versorgung in der Altmark und im Elb-Havel-Land bestellt ist. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Wie ist es um die medizinische Versorgung in den Landkreisen Stendal und Salzwedel bestellt? Ein Forschungsteam aus Magdeburg möchte dieser Frage auf den Grund gehen. Bei einem Treffen im Rathaus in Stendal teilen Bürger ihre Erfahrungen. Die zeigen: Es gibt viel zu tun.