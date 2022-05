Sanierung in Stendal: Der Aufstieg und Fall der Eisenwaren-Firma Voß

In Stendals Marienkirchstraße saniert ein Bauunternehmen mehrere Häuser, die jahrzehntelang verfielen. Einst war in ihnen der Familienbetrieb „Voß Eisenwaren“ zuhause. Der letzte Nachkomme erzählt die Geschichte der Firma.

Ein Geschäft der Familie Voß befand sich in der Breiten Straße. Dort konnten die Kunden vor allem Haushaltsartikel erwerben. Ein zweiter Laden befand sich in der Marienkirchstraße.

Stendal - Plötzlich sieht Peter Voß alles wieder vor sich. Als ob die letzten 75 Jahre nie vergangen wären. Er blickt in die Regale des Eisenwarenladens der Großeltern in der Marienkirchstraße. Er erinnert sich an die Katzen im benachbarten Stahlwolllager. Er denkt an den Kutscher Anton, der ihn und seine Schwester einst durchs Stendal der Nachkriegszeit fuhr, und an seinen im Krieg verschollenen Vater, den er nie kennenlernte.