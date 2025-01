Stendal rauscht auf ein Millionenloch ohne Boden zu. Ein Berg aus Schulden lässt sich im Haushalt trotz Konsolidierungskonzept nicht verhindern. Was in der Stadt zuerst auf der Strecke bleibt.

Stendal. - „Wie sollen wir das aus eigener Kraft schaffen?“ Das fragte Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) in die Runde der Stadträte vor sich. „Das kann ich nicht sagen.“ In der Finanzausschusssitzung am Dienstag ist der Haushalt samt Sparplan (Konsolidierungskonzept) erstmals öffentlich diskutiert worden. Zwar ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber eine Einrichtung wird dem tiefen Millionenloch der städtischen Kasse mit ziemlicher Sicherheit zum Opfer fallen.