Der Weihnachtsbaum in Stendal verschwindet

Der Weihnachtsbaum auf dem Markt in Stendal wurde am Montag abgeschmückt.

Stendal - Eine Kugel nach der anderen wird am Montagmittag vom Weihnachtsbaum auf dem Markt in Stendal entfernt. Die Blaufichte wurde am 9. Januar abgeschmückt. Am 21.November wurde der Baum aufgestellt. Bis spätestens Mittwoch soll er verschwinden.