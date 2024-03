ICE-Halt auf dem Hauptbahnhof in Stendal: Im Fahrplan 2024 hat die Deutsche Bahn bei Verbindungen von und nach Berlin den Rotstift angesetzt.

Stendal - Der Zug rast an Stendal vorbei. Im wahrsten Sinn des Wortes. Die Deutsche Bahn lenkt nicht ein, der Fahrplan 2024 bleibt, wie er ist. Leidtragende sind Pendler in und aus Richtung Berlin und Hannover, was der Stendaler Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) sehr bedauert. Zum Glück sind andere Zugverbindungen der DB verbessert worden.

Was die Ablehnung der Deutschen Bahn für Stendal bedeutet

Bastian Sieler selbst erhielt quasi eine Abfuhr von der Deutschen Bahn für sein fortwährendes Engagement, den jetzigen Fahrplan im Interesse der Reisenden aus Stendal und der Altmark zu verändern. Zumal der Hauptbahnhof Stendal in Umfragen Bestnoten bekommen hat. Die Ablehnung bedeutet: „Es wird keine zusätzlichen Direktverbindungen von Hannover nach Stendal am Nachmittag oder Abend geben. Auch zusätzliche Abfahrten und Halte in Stendal, aus Berlin kommend, sind nicht möglich“, teilt Sieler mit.

Der IC nach Amsterdam: Diese Zugverbindung über Stendal in Richtung der niederländischen Hauptstadt ist im neuen Fahrplan 2024 von der DB gestrichen worden. Foto: Mike Kahnert

Lesen Sie auch: Bahnhof Stendal „exzellent“? Warum Reisende anderer Meinung sind

Begründet werde die Unveränderlichkeit des Zugfahrplans von der DB damit, dass das „Linienkonzept zum Deutschland-Takt keine gesonderten Halte in Stendal zulasse, denn pro Halt müsse die Bahn acht Minuten mehr einplanen“. Durch zusätzliche Halte entstünden unlösbare Konflikte mit dem Nahverkehr, denn vor allem zwischen Berlin-Spandau und Berlin-Hauptbahnhof sei das Aufkommen an Regionalzügen sehr groß, heißt es weiter.

Als Trost sozusagen sei Oberbürgermeister Sieler vermittelt worden: „Sollte es zu unvorhersehbaren Änderungen kommen, beispielsweise, wenn Bedarfe oder Züge entfallen, so dass freie Kapazitäten entstünden, könnten diese für zusätzliche Stopps in der Hansestadt Stendal genutzt werden.“

Damit gebe sich Sieler aber nicht zufrieden und hebt in seiner Mitteilung hervor: „Ich werde mich in regelmäßigen Abständen bei der Bahn nach möglichen Verbesserungen für Stendals Pendler erkundigen und einsetzen.“ Unterstützt wird das Anliegen des OB von Landrat, Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus Stendal.