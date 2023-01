Deutsche Bahn will an Lüderitzer Brücke bauen

Zwischen 2024 und 2026 will die DB Netz AG rund um die Lüderitzer Brücke in Stendal bauen. 150 Anwohner und Kleingärtner sind von dem Bauvorhaben betroffen.

Stendal - An einem rund 4 Kilometer langen Streifen von der Lüderitzer Brücke in Stendal entlang der Magdeburger Bahnstrecke soll in Zukunft gebaut werden. Das teilten Andreas Hartwig, Projektleiter für den sogenannten „Ostkorridor Nord“ bei der DB Netz AG, und sein Mitarbeiter Thomas Klosz am Mittwochabend bei einer Bürgerinformationsveranstaltung im Stendaler Rathaus mit.