Stendal - Criss Cross, Catch in Crooger, Arm Wrap im Stand – mit einem Bein, über Kreuz, zu zweit, einen Griff unters Knie klemmen, eine erstaunliche Menge an Tricks ist mit einem Springseil möglich. Doch für viele Schulkinder ist der einfache Sprung, der „Basic Jump“, die erste Herausforderung.

„Es sind vor allem Jungs, die am Anfang sagen, sie können nicht Seilspringen“, weiß Annika Rips, Koordinatorin des Projekts „Skipping Hearts“ für Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Viele haben erstmal die Seilgriffe oben an den Ohren und springen schon los, wenn sie erst die Armbewegung nach unten machen“, erklärt Rips. „Dann bleiben sie natürlich mit den Füßen hängen.“ Seilspringen ist also auch eine Herausforderung für die Koordination.

Gekürzter Sportunterricht

Am Ende einer Doppelstunde haben die Kinder die Hand-Fuß-Koordination drauf und zeigen ihr Können den jüngeren Klassen. Denn auch die sollen motiviert werden, sich am Springseil auszuprobieren. Viele Kinder können erst in der zweiten oder dritten Klasse Seilspringen, manche aber auch schon in der ersten. Hier an der Grundschule „Am Stadtsee“ ist es die dritte Klasse mit ihrer Sport- und Klassenlehrerin Carola Ebert, die der Einladung der Deutschen Herzstiftung gefolgt ist.

Jack springt schon „seit einiger Zeit“ und in ordentlichem Tempo. Foto: Anja Reumschüssel

Ebert kann mit ihren 42 Jahren einige Schülergenerationen überblicken. Und auch sie weiß: „Die Kinder haben viele Defizite.“ Nicht nur, weil in der Corona-Zeit Sportunterricht und andere Bewegungsangebote oft ausfielen, sondern auch, weil Sportunterricht in den letzten Jahren immer weiter gekürzt wurde. Ihre Klasse hat zurzeit einmal pro Woche Schwimmerunterricht, aber gar keinen Sport mehr. Deswegen bietet sie nach dem Unterricht eine Sport-AG an und merkt auch dort: Viele Kinder können nicht einmal mehr Brennball oder Zweifelderball spielen, eigentlich Grundwissen als Kind. „Die Kinder bewegen sich heute nur noch, wenn Schule oder Eltern ihnen Angebote machen“, kritisiert Ebert. „Viele können kein Fahrrad fahren, weil sie nur zuhause am Bildschirm sitzen.“

Felina und Alexander haben den Dreh raus, wie man zu zweit springt. Foto: Anja Reumschüssel

In der Schule bekamen sie zu Ostern Springseile, Ebert macht mit ihnen Klassenwettbewerbe in Liegestützen, die Kleinen sollen in Bewegung bleiben. Denn die ist entscheidend für die Herzgesundheit im Alter.

Grundlagen legen

„Alle Bewegung, die ich als Kind nicht mache, mache ich im Alter auch nicht mehr“, sagt Rips. „Das merkt sich der Körper.“ Seilspringen sei für die Herzgesundheit ideal, „man hat dabei sehr schnell sehr viel Aktivität im Herz“, sagt sie. „Wenn ich laufe, muss ich doch eine ganze Weile unterwegs sein.“ Beim Springen reichen dagegen zehn Minuten, um das Herz ordentlich auf Tour zu bringen.

Zuhal übt sich im „Jogging Step“, eine von vielen Sprungarten. Foto: Anja Reumschüssel

Für Rips ist es eine Herzensangelegenheit, die Kinder zum Springen zu bringen. Und die Kleinen gehen stolz aus dieser besonderen Sportstunde. Denn vom Basic Jump bis Springen zu zweit haben alle etwas Neues gelernt.