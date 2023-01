Die Altmark 1923 - Als aus Geldscheinen Tapete wurde

Geschichte wiederholt sich. Stöhnen wir aktuell über eine zehnprozentige Inflationsrate, sah es vor 100 Jahren weitaus schlimmer aus. In mehreren Teilen berichtet die Volksstimme über die Altmark im Jahr 1923 (Teil 2):

Altmark - Unter der Überschrift „Butter-Hamsterer“ schrieb das Arendseer Wochenblatt am August 1923: „In den letzten Wochen herrschte in Arendsee ständiger Buttermangel. Trotzdem die hiesige Molkerei täglich 120 Pfund durch ihre Verkaufsstellen verkaufen ließ, wurde der Bedarf nicht gedeckt. Und es lag daran, dass wieder Hamsterer an der Arbeit sind.